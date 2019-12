Rafa koralowa umiera. Ale w tym jednym miejscu rośnie w najlepsze

Od lat mówi się o wyniszczaniu raf koralowych przez rosnącą temperaturę, zakwaszenie oraz działalność człowieka. Około 50 proc. zostało już bezpowrotnie wyniszczonych. Ale teraz naukowcy informują o zaskakującym zjawisku.

W latach 2012-2013 obserwowano łącznie 264 strefy na terenie 29 wysp Polinezji Francuskiej. We współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Miami na Florydzie, wykorzystano superkomputery do przeanalizowania wszystkich zebranych danych. Naukowcy chcą dowiedzieć się, co sprawia, że tamtejsze rafy koralowe są tak odporne.