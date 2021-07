Przełom w astronomii. Naukowcy po raz pierwszy zobaczyli kształtowanie się księżyca wokół egzoplanety

Egzoplanety to inaczej planety pozasłoneczne, czyli znajdujące się w układach gwiezdnych innych niż nasz Układ Słoneczny. Dotychczas znane są jedynie 2 takie ciała niebieskie, które nie są w pełni ukształtowane. To obiekty PDS 70b oraz PDS 70c, które zostały odkryte przez Very Large Telescope (ang. Bardzo Duży Teleskop) – zespół 4 teleskopów optycznych o średnicach zwierciadeł 8,2 m (4 sztuki) oraz 1,8 m (4 sztuki) i ogniskowej 120 metrów.