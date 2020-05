Prąd z sinic. Nowe odkrycie naukowców

Wodór jest jednym z najskuteczniejszych nośników, gdy mówimy o energii elektrycznej. Jego przechowywanie jest coraz łatwiejsze i może być wykorzystany do zasilania w energię elektryczną praktycznie wszystkich typów urządzeń od agregatów, przez drony po samochody i samoloty. Produkcja wodoru jednak zmaga się z problemem opłacalności i czystości. Wodór produkowany z węgla i gazu jest tani, ale przyczynia się do produkcji dwutlenku węgla. Z kolei wodór pozyskiwany przy użyciu naturalnych źródeł energii jest drogi.

Niemieckim naukowcom udało się "przeprogramować" sinice tak, aby produkcja wodoru trwała dłużej, nawet do kilku godzin. Stało się to kosztem naturalnego wzrostu organizmu, bo większość energii została wykorzystywana do produkcji wodoru, zamiast do dostarczenia energii potrzebnej bakterii do wzrostu i namnażania.