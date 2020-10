Pogoda na 6 i 7 października. IMGW ostrzega, że burze mogą powrócić

Na zachodzie możemy się jednak spodziewać słabych opadów deszczy. Temperatura maksymalna od 15 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W górach prędkość wiatru może dojść nawet do 90 km/h, co stwarza niebezpieczne warunki.