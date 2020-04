Pogoda. Dużo słońca, nadal sucho. Miejscami wciąż możliwe przymrozki. IMGW ostrzega

Pogoda we wtorek 21 kwietnia po raz kolejny przyniesie dużą ilość promieni słonecznych mieszkańcom naszego kraju. Termometry pokażą dziś od 11 stopni na Pomorzu do 16 st. C. na Dolnym Śląsku. Choć temperatury nie przypominają jeszcze tych wczesnoletnich, to z każdym następnym dniem będzie coraz cieplej. W niektórych rejonach kraju nadal można spodziewać się jednak porannych przymrozków.