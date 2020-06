Ogromne wydatki na reklamę w sieci. Coraz więcej na content marketing

Biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego, rynek reklamy online ma przed sobą świetlaną przyszłość. Według danych GUS udział gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu rośnie z roku na rok. W 2019 roku posiadało go 86,7 procent gospodarstw domowych, o 2,5 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej, natomiast wśród przedsiębiorstw jest to niespełna 100 procent.