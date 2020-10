Oddychanie przez usta może zniszczyć zdrowie. Eksperci mają na to radę

Życie z zatkanym nosem jest bardzo uciążliwe, ale również może mieć katastrofalne skutki dla zdrowia. James Nestor zdecydował się przeprowadzić eksperyment, w którym przez 10 dni będzie oddychać jedynie przez usta, by sprawdzić, jaki dokładnie wpływ ma to na nasze ciało.

W czasie trwania eksperymentu James Nestor pozwolił naukowcom z Uniwersytetu Stanforda zablokować swój nos silikonem i taśmą chirurgiczną. Dzięki temu mógł sprawdzić, w jaki sposób oddychanie przez usta wpłynie na jego zdrowie. Test trwał 10 dni, a jego dokładny opis znajdziecie m.in. na stronie CNN.

Nestor badał dane fizjologiczne trzy razy dziennie. I chociaż wiedział, że oddychanie przez usta będzie miało na niego negatywny wpływ, zdziwił się, że efekty widać było tak szybko. Jednym z pierwszych negatywnych skutków było zwiększone ciśnienie krwi, co doprowadziło go do pierwszego stadium nadciśnienia. Poza tym tętno wzrosło, a organizm był w stanie ciągłego stresu.

- Chrapanie i bezdech senny były tak dramatyczne i zaczęły się tak szybko, że wszyscy byli pod wrażeniem - opisywał kolejne skutki oddychania przez usta. Dodatkowo wspomniał, że miał problemy z jasnością umysłu. - Nie mieliśmy pojęcia, że będzie tak źle. Dodatkowo Nestor przypomniał również o wcześniejszych badaniach, które potwierdziły, że "istnieją bardzo solidne badania naukowe pokazujące wszystkie szkodliwe skutki oddychania przez usta, od chorób przyzębia po choroby metaboliczne".

Przyczyny oddychania przez usta

- Najczęstszym powodem jest to, że twój nos jest niedrożny. Winna może być alergia, albo krzywa przegroda. Problemy z nosem może powodować także wiele leków - wyjaśnia dr Steven Park opisując główne przyczyny, które powodują, że oddychamy przez usta.

Dodatkowo problemy te mogą nasilać się, kiedy leżymy, więc we śnie problem tylko się pogłębia. Chociaż zdawać by się mogło, że oddychanie przez usta pozwala dostarczyć więcej powietrza, to dzieje się odwrotnie. Jest tak, ponieważ język opada do tyłu, blokując drogi oddechowe.

Jak rozpoznać, czy w czasie snu oddychasz przez usta? Będziesz budzić się z suchymi ustami i zmęczony. Kolejną oznaką rozwijającego się bezdechu sennego może być konieczność częstego odwiedzania łazienki w nocy, co jest efektem wytwarzania się większej ilości moczu na skutek uwalnianych hormonów.

Zobacz też: Dwa lata w całkowitej izolacji. Eksperyment uznano za porażkę

Jak można rozwiązać problem zatkanego nosa

By uniknąć oddychania przez usta, należy przede wszystkim zadbać o drożność nosa. Tym, co każdy z nas może zrobić we własnym domu, jest ograniczenie jedzenia przed snem. Soki żołądkowe mogą dostać się do nosa i uszu, powodując zatory i stany zapalne.

Możemy również sięgnąć po roztwór soli i z pomocą specjalnego zestawu do higieny nosa, płukać go przed snem. Problem jest na tyle poważny, że specjaliści na całym świecie, wciąż poszukują skuteczniejszych sposobów. Jednak lekarze mają kilka pomysłów, z których można skorzystać:

zmniejszenie wysokości poduszki,

zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu, zastosowanie oczyszczacza powietrza,

częstsza zmiana pościeli, by pozbyć się roztoczy,

zmiana diety, na lżejszą i opartą na roślinach.

Nestor opracował własną metodę, która polega na zaklejeniu wąskiego środka ust plastrem hipoalergicznym. Uważa, że dzięki temu można ograniczyć oddychanie przez usta. Jednak jeżeli macie poważne problemy z oddychaniem przez nos, lepiej porozmawiać o nich z lekarzem alergologiem lub laryngologiem.