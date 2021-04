Nowy okręt podwodny w Europie. To pierwsza taka jednostka na świecie

Nowym dzieckiem hiszpańskiej marynarki wojennej (Armada Española) jest S-81 Isaac Peral, ta jednostka wzięła nazwę od inżyniera Isaaca Perala y Caballero, który stworzył pierwszą na świecie udaną jednostkę podwodną zasilaną ogniwami elektrycznymi. S-81 to pierwszy całkowicie krajowy okręt podwodny nie tylko wybudowany, ale także zaprojektowany przez hiszpańskich inżynierów. Okręt z powodu pandemii oficjalnie zostanie przekazany armii w maju, ale już doszło do jego "ochrzczenia" przez księżniczkę Eleonorę, córkę króla Hiszpanii Filipa VI.

S-81 Isaac Peral to pierwsza jednostka typu S-80 Plus, którą wyprodukowała hiszpańska stocznia spółki Navantia w Kartagenie w Murcji. W 2004 roku zamówiono cztery tego typu jednostki, które obecnie są w trakcie końcowych prac montażowych. Jak przypomina milmag.pl stępkę położono w 2005 roku. Choć pierwotnie zakładano realizację projektu na 2011 rok, to najpierw problemy z finansowaniem, a następnie wada konstrukcyjna i zmiana projektu wymusiły kilkuletnie opóźnienie.