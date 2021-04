Neuralink Elona Muska może "sprzedawać nasze myśli"? Ekspertka jest zaniepokojona

Założenie projektu jest takie, by wspomóc osoby niepełnosprawne czy niewidome w obsłudze tych i innych urządzeń. Musk ma nadzieję, że stymulacja z pomocą czipów Neuralink umożliwi również leczenie depresji , schizofrenii czy autyzmu , a nawet pozwoli odzyskać władzę w nogach, osobom sparaliżowanym.

Typu technologia oczywiście budzi również wiele kontrowersji, na co zwraca uwagę psycholog poznawczy Susan Schneider, dyrektorka Center for the Future Mind na Florida Atlantic University w rozmowie z Observer.