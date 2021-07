Mamy ósmy kontynent? Jest starszy niż sądzono

Część badaczy podkreśla, że Zelandia posiada wszystkie cechy potrzebne do tego, by zakwalifikować ją jako odrębny kontynent. Wskazują, że region ten charakteryzuje się podwyższoną batymetrią w stosunku do otaczającej go skorupy oceanicznej oraz zróżnicowanymi i bogatymi w krzemionkę skałami. Do tego można łatwo wyznaczyć jego granicę (jest wyraźnie odizolowany od Australii) i ma stosunkowo dużą powierzchnię.