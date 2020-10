Mają 2,5 tys. lat. Znaleziono je w okolicach Torunia

Epoka żelaza

– To pierwsze tego typu znalezisko na obszarze Środkowo-Wschodniej Europy – skomentował to odkrycie dr hab. Jacek Gackowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badacz jest zdania, że stylistyka odkrytych zabytków pozwala być pewnym, że jest to ślad sięgającej daleko na północ infiltracji nomadów – być może Scytów – w środowisku ludności kultury łużyckiej. Najpewniej miało to miejsce we wczesnej epoce żelaza (VI w. p.n.e.).