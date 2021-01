Lech Wałęsa uruchomił kanał na YouTube. Chce "pokazywać ludziom prawdę"

- Sprawdzam sobie teraz różne miejsca, rozmaite filmy z różnych spotkań i jestem sam zadziwiony, że ja tego nie widziałem. W związku z tym jeśli ja nie widziałem, to inni jeszcze bardziej nie widzieli. Chcę im to pokazać - wyjaśnia w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Wałęsa.

- Wybieram i udostępniam najciekawsze, żeby nie zginęła pamięć, co zrobiłem. To jest inicjatywa moja; widziałem, co tam niektórzy wyprawiają (w internecie), jakie bzdury i kłamstwa piszą. 99 procent tematów jest kłamliwie przedstawionych, dlatego chcę pokazać, jak było - kontynuuje Wałęsa.