"Latający szpital" pomoże w walce z koronawirusem. Niemcy aktywowały specjalny samolot

Niemcy postanowiły aktywować swój "latający szpital" Airbus A310 MedEvac, aby pomóc przetransportowywać pacjentów zarażonych koronawirusem z Włoch do placówek medycznych w kraju. Najlepszy na świecie samolot medyczny jest wyposażony między innymi w łóżka, sprzęt do monitorowania parametrów życiowych oraz pompy infuzyjne.

16 z 44 łóżek znajdujących się na pokładzie specjalnej maszyny przeznaczonych jest dla pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej. Samolot może pomieścić do 25 pracowników szpitala.

W co jeszcze wyposażony jest "latający szpital"?

We Włoszech odnotowano jak dotąd najwięcej przypadków śmiertelnych chorobo COVID-19 . Tamtejsza służba zdrowia ma spore problemy w związku z masowym przyrostem zakażeń. W wielu miejscach personel medyczny nie jest w stanie poradzić sobie z niesieniem pomocy wszystkim pacjentom. Wśród państw, które okazały Włochom wsparcie znajdują się Niemcy. Do placówek w Lipsku przetransportowano już pierwszych chorych - informuje agencja Reutera.

Swoją gotowość do pomocy wykazał również land Nadrenia Północna-Westaflia. To właśnie do tamtejszych szpitali w najbliższych dniach przetransportowani zostaną kolejni pacjenci z Półwyspu Apenińskiego. - Potrzebujemy solidarności ponad granicami w Europie - przekazał premier landu Armin Laschet.