Korzysta z nich Ukraina. Wpadły w oko sojusznikowi Putina

Opancerzone pojazdy terenowe BvS10 są aktywnie wykorzystywane przez Siły Zbrojne Ukrainy. Indie zamówiły je w dostosowanej do własnych potrzeb i warunków terenowych wersji "górskiej".

Górskie BvS10 dla Indii

Ulepszona wersja BvS10 - wariant Sindhu - została specjalnie dostosowana do potrzeb Indusów. Możliwości maszyny zostały dostosowane do pracy na bagnach, w wodzie, na pustyniach, a przede wszystkim, na dużych wysokościach.

To właśnie aspekt działania na dużych wysokościach wydaje się szczególnie kluczowy. W rejonach górskich przebiega potencjalna linia sporu z Chinami. Równocześnie, Indie pracują nad lekkimi czołgami Zorawar. One zaś mają zwiększyć mobilność w trudnym terenie. Dzięki temu oba projekty mają się uzupełniać.

Dostosowania do rozrzedzonego powietrza

Regiony wysokogórskie charakteryzują się rozrzedzonym powietrzem. Utrudnia to eksploatację sprzętu z konwencjonalnymi silnikami diesla, takimi jak T-72 czy też T-90. Wariant Sindhu, według nieoficjalnych informacji, ma uwzględniać zmiany mające na celu poprawę pracy w tak wymagających warunkach.

BvS10 to dwuczłonowy transporter gąsienicowy z lekkim opancerzeniem na poziomie STANAG 4569 Level 2. Jest on chroniony przed pociskami 7,62x39 mm z odległości do 30 m oraz odłamkami pocisku 155 mm z dystansu do 80 m. Platforma ma sprawdzać się w środowiskach ekstremalnych.

Opcje wzmocnienia i cywilny Beowulf

Dodatkowo przewidziano możliwość podniesienia ochrony do Level 4, co pozwala wytrzymać ogień z 14,5-mm karabinu maszynowego. Rozszerza to spektrum zadań wozu i zwiększa jego przeżywalność. BvS10 pozostaje amfibią, co wzmacnia elastyczność użycia.

Wersja cywilna pod nazwą Beowulf konkuruje o rolę arktycznego transportera w Kanadzie, z przewidzianą lokalizacją. Rywalem jest Bronco, rozwijany przez Roshel.

Doświadczenia Ukrainy i możliwe wnioski

BvS10 są używane przez siły ukraińskie. Skala ich dostaw do tej pory była niewielka, ale wóz zyskał rozpoznawalność. Dla Indii stanowi to dodatkowe odniesienie bojowe, wspierając decyzję o wdrożeniu lokalnej produkcji.

Wymiana doświadczeń między Indiami i Ukrainą może przynieść też korzyść ukraińskim siłom zbrojnym. BvS10 Sindhu mógłby sprawdzić się na grząskich terenach przyfrontowych jesienią i wiosną. Warunkiem pozostają jednak środki budżetowe.