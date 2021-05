Koronawirus. Niepokojące doniesienia z Rosji. Wszyscy mogą odczuć skutki

W piątek, 30 kwietnia Kreml przyznał, że w marcu liczba ofiar koronawirusa była niemal dwukrotnie wyższa, niż twierdził do tej pory. Zaledwie kilka dni wcześniej, Bloomberg , powołując się na anonimowe źródła z rządu, informował, że Rosja stoi na skraju trzeciej fali epidemii .

Zdaniem informatorów Bloomberga liczba zachorowań w Rosji cały czas rośnie, co jest spowodowane przede wszystkim niechęcią mieszkańców do szczepienia się. Z zebranych danych wynika, że ledwo ponad 5 proc. społeczeństwa jest w pełni zaszczepione.

Jednocześnie Władimir Putin zapowiada, że przed jesienią, Rosja osiągnie odporność populacyjną. "The Moscow Times" zwraca uwagę, że uodpornienie 70 proc. społeczeństwa za pomocą szczepionki zajęłoby co najmniej jeden kolejny rok, jeśli tempo szczepień utrzyma się na dotychczasowym poziomie.

Rosjanie nie chcą się szczepić

Według informatorów Bloomberga, Rosjanie nie chcą się szczepić, ponieważ rząd zapewnia, że epidemia w Rosji jest "pod kontrolą". I chociaż oficjalne komunikaty mówią, że nie może być mowy o trzeciej fali epidemii, to coraz więcej doniesień z różnych źródeł przeczy rządowej narracji.

Większość raportów wskazuje, w tym obliczenia " the Economist ", że Rosja jest w niechlubnej czołówce pod względem śmiertelności. "Nadmiarowa" liczba zgonów może być nawet dwukrotnie większa niż w Polsce.

Z jednej strony Rosjanie otrzymują oficjalne komunikaty, że koronawirus "jest w odwrocie", a z drugiej zaś - od początku epidemii dość niechętnie podchodzili do obostrzeń, w związku z tym rząd zniósł większość z nich już na początku pandemii .

W rozmowie z Business Insider, zauważyła to dr hab. Agnieszka Legucka, analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM), przywołując dane sondażowe, z których wynikało, że ok. 50 proc. Rosjan uważało, że ryzyko zachorowania na COVID-19 ich nie dotyczy.

To z kolei przekłada się na niechęć do szczepień, w efekcie czego COVID-19 zbiera ogromne żniwa w Rosji. Zdaniem ekspertki nie bez znaczenia są też teorie spiskowe głoszone przez Kreml, jak chociażby to, że koronawirus jest efektem wojny biologicznej pomiędzy USA a Chinami.