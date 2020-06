Kilka powodów, dla których warto zainwestować w suszarkę do ubrań. Zainspiruj się

Suszarka automatyczna to spora oszczędność miejsca, czasu, energii i pieniędzy. To urządzenie, które docenią zwłaszcza ci, którzy nie przepadają za prasowaniem i nie lubią czekać na wyschnięcie ulubionej koszulki.

Oszczędzasz czas i prąd

Choć suszenie prania tradycyjnymi metodami nic nie kosztuje, to mechaniczne suszarki stale zyskują na popularności. Mają sporo zalet i ułatwiają życie na kilka sposobów. Oszczędne urządzenia z tej kategorii AGD to opłacalny wybór. Wyższa klasa energetyczna przekłada się bezpośrednio na niższe rachunki za prąd albo na możliwość częstszego korzystania z innego urządzenia elektrycznego. Szacuje się, że wybór modelu w klasie energetycznej A++ zamiast A+ pozwala zaoszczędzić ilość energii, która wystarczy nam na to, aby zagotować wodę w czajniku elektrycznym aż 800 razy albo wysuszyć pranie ok. 130 razy więcej. Wszyscy, którzy kojarzą suszarki automatyczne z wysokimi rachunkami za prąd mogą odetchnąć - nowsze modele nie są już "pożeraczami energii".

Zamiast wyjmować pranie z pralki i je rozwieszać, możesz przeładować część ubrań do automatycznej suszarki i uruchomić odpowiedni program. Błyskawicznie wysuszysz w ten sposób zwłaszcza duże rzeczy: ręczniki, pościel, narzuty i pledy, zasłony i miękkie dywaniki, które można suszyć w automatycznych suszarkach. Bez składania mokrych rzeczy, dźwigania kosza z np. mokrym kocem, wieszania go na sznurku, pilnowania (np. przed deszczem, jeśli suszysz pranie na zewnątrz), zdejmowania, ponownego składania i bez tego, co najbardziej żmudne, czyli prasowania (prawidłowo przeprowadzone suszenie znacznie zmniejsza ilość zagnieceń).

Masz mniej prasowania

Jeśli prasowanie to dla ciebie jedna z najbardziej znienawidzonych czynności wśród obowiązków domowych - suszarka jest dla ciebie. W trybie suszenia bęben obraca się łagodnie, na zmianę w dwie strony, a strumień ciepła podgrzewa wilgotne ubrania. Wilgoć jest wywiewana na zewnątrz urządzenia: w prostszych modelach do pomieszczenia, a w tych z lepszej półki do odpływu po skropleniu na chłodzonym kondensatorze. Jeśli dobierzesz odpowiedni program do suszących się ubrań i wyjmiesz je po zakończeniu pracy maszyny, niektóre nie będą wymagały prasowania (dotyczy to głównie dzianin bawełnianych, klasyczne bluzki koszulowe mogą wymagać dodatkowego prasowania, ale będzie ono łatwiejsze).

Nie potrzebujesz rozkładanych suszarek

Nie potrzebujesz dużo miejsca na suszarki zajmą ubrania szybko i sprawnie wysuszysz w automacie. Poza delikatnymi dzianinami, kaszmirem, jedwabiem i ubraniami z tkanin jak tiul czy szyfon, wiele ubrań, tekstyliów domowych i akcesoriów można wrzucić po skończonym praniu do bębna suszarki. Wyobrażasz sobie koniec z prześcieradłami, pościelą i ręcznikami kąpielowymi zajmującymi miejsca na sznurkach, suszarkach rozstawionych w pokoju i na kaloryferach? Jeśli zainwestujesz w suszarkę do ubrań, także będzie trzeba znaleźć miejsce, gdzie stanie urządzenia, ale ta inwestycja się opłaca: mniejszą ilością obowiązków, szybszym suszeniem ubrań i krótszym prasowaniem.

Warto wiedzieć, że nie ma możliwości postawienia pralki na suszarce, ale odwrotnie już tak – dzięki specjalnemu łącznikowi. To ważne, jeśli nie mamy dużo miejsca na podłodze łazienki lub innego miejsca, gdzie chcemy ustawić urządzenia. Droższe, ale oszczędzające więcej przestrzeni modele to pralkosuszarki, ale aby nabyć ten typ urządzenia, musimy wydać nawet dwukrotnie wyższą kwotę, niż zapłacimy za samą suszarkę. Cena suszarki kondensacyjnej z pompą ciepła (suszy delikatniej i bardziej oszczędnie) to nawet poniżej 2 tys. zł.

Wiesz, kiedy pranie będzie suche