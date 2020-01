KFC pomoże przetrwać posylwestrowego kaca. Ten pomysł może się sprawdzić

KFC uruchomiło specjalną usługę skierowaną do klientów, którzy w sylwestra nieco za bardzo zaszaleli. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy przeżywają posylwestrowego kaca.

Prosty pomysł, a może sprawdzić się idealnie, kiedy nasz stan fizyczny i psychiczny po imprezie sprawia, że nie nadajemy się do niczego. Od 1 stycznia 2020 roku KFC wprowadza możliwość dostawy jedzenia pod drzwi, bez konieczności widzenia się z dostawcą.

- Mówiąc wprost – wiele osób po sylwestrowych szaleństwach cierpi z powodu kaca. (...) Otóż, specjalnie z myślą o posylwestrowiczach, KFC przygotowało wyjątkową ofertę dostarczenia jedzenia pod same drzwi, bez potrzeby widzenia się z dostawcą. Wystarczy w komentarzu do internetowego zamówienia dopisać hasło "bez spotkania z dostawcą". Dostawca zostawi zamówienia we wskazanym przez nas miejscu - czytamy w informacji prasowej KFC.