Kapitan Bomba trafi na CDA. Będzie za darmo, ale jest jeden haczyk

Popularny serial "Kapitan Bomba" wcześniej można było oglądać w serwisie Showmax. Platforma wycofała się z polskiego rynku w 2019 roku. Teraz kreskówkę przejmuje CDA.



Spółki CDA S.A. i 4Fun Media S.A. zawarły umowę na mocy której CDA przejęła autorskie prawa majątkowe do wszystkich wyprodukowanych do tej pory animowanych filmów "Kapitan Bomba" - poinformowano w komunikacie.

"Kapitan Bomba" za darmo będzie można oglądać na cda.pl, ale również na YouTubie. Tyle że będzie to wersja ocenzurowana. "Kapitan Bomba" bez cenzury i wysokiej jakości dostępny będzie wyłącznie na CDA Premium . Abonament kosztuje 19,90 zł za miesiąc.

- Kapitan Bomba ma wielu oddanych fanów, to niemal klasyka w dorobku Bartka Walaszka. Społeczność skupiona wokół tych produkcji jest bardzo silna i liczna, a my chcemy ją jeszcze rozwijać. Chcemy w projekt tchnąć nowe życie i przejęcie praw od 4Fun Media to pierwszy krok w tym kierunku. – komentuje Wolfgang Laskowski, rzecznik prasowy CDA i pełnomocnik zarządu ds. rozwoju usług.