Klaudia Stawska 11-12-2019 (10:15) Jak wyglądał św. Mikołaj? Naukowcy poznali odpowiedź Jak wyglądał święty Mikołaj? Naukowcy postanowili znaleźć odpowiedź na to pytanie, co udało się dzięki rekonstrukcji twarzy biskupa Mikołaja z Miry, czyli historycznego św. Mikołaja. Święty Mikołaj z Miry (Wikimedia Commons CC BY-SA) Wyobrażenie o św. Mikołaju jako o wesołym staruszku przy tuszy, ubranym w czerwony strój zostało stworzone przez producentów popularnego napoju gazowanego. Reklama okazała się tak skuteczna, że dzisiaj jest to najbardziej rozpowszechniony wizerunek św. Mikołaja na świecie. Jednak legenda sięga postaci historycznej - biskupa Mikołaja z Miry, którego żywot wciąż owiany jest tajemnicą. Badacze są zdania, że św. Mikołaj, biskup Miry żył na przełomie III i IV wieku, jednak pierwsze wzmianki o nim pojawiają się dopiero po 200 latach od jego śmierci. Krąży wiele historii dotyczących życia Mikołaja z Miry, a do 1500 roku powstało w Europie ok. 2000 kościołów pod wezwaniem św. Mikołaja. Dzisiaj jednak trudno o potwierdzone informacje. Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu postanowili jednak zebrać wszystkie szczątkowe informacje i materiały historyczne, a na ich podstawie zrobić rekonstrukcję, jak naprawdę mógł wyglądać św. Mikołaj z Miry. Badacze bazowali m.in. na relikwiach, a do rekonstrukcji wykorzystali autorski projekt Face Lab. Wyniki rekonstrukcji możecie zobaczyć poniżej: Warto zwrócić uwagę na charakterystyczny niesymetryczny nos, co było prawdopodobnie wynikiem wielokrotnych złamań. Święty Mikołaj z Miry był jednym z najbardziej czczonych świętych katolickich i prawosławnych, chociaż niektórzy podważają, czy faktycznie istniał. Jednak od IX wieku 6 grudnia obchodzone jest jest jego święto i jak podają kroniki, od początku "była to uroczystość godnie przygotowująca do Bożego Narodzenia". Do dzisiaj św. Mikołaj jest uważany za patrona osób będących w potrzebie, a dawniej był przywoływany podczas egzorcyzmów. Od średniowiecza jest uważany też za patrona dzieci, a związek kultu z wręczaniem prezentów ma swoje korzenie jeszcze w XV wieku.