WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne jabra Michał Prokopowicz 3 godziny temu Jabra Speak 750 - dźwięk najwyższej klasy do spotkań w dowolnym miejscu Nowy produkt z serii Speak został opracowany z myślą o zaspokajaniu potrzeb telekonferencyjnych w "nowej normalności”. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Ten wysokiej klasy system audio potrafi bezproblemowo zbierać dźwięk, umożliwiając wszystkim osobom będącym w pomieszczeniu jednoczesne mówienie i bycie słyszanymi — nawet podczas zachowywania bezpiecznej odległości współpracy. Możliwość łatwego przenoszenia Speak 750 umożliwia zmianę dowolnego pomieszczenia w salę konferencyjną w ciągu paru sekund. Speak 750 działa z pełnym dupleksem, co oznacza, że głos obu rozmówców jest przesyłany jednocześnie, umożliwiając naturalną komunikację w obu kierunkach. Rozmowy przebiegają tak płynnie, jak podczas bezpośredniego spotkania. Dzięki wysokiej jakości dźwięku rozmówcy słyszą się bardzo dobrze i nie muszą obawiać się, że nie dosłyszą ważnych informacji. Mniej zakłóceń i lepsza jakość rozmów to cechy sprzyjające efektywnej współpracy, a udoskonalony dźwięk ułatwia popularyzację platform Unified Communications w firmach. Plug and play umożliwiające błyskawiczne rozpoczęcie współpracy Z badań wynika, że 10% spotkania trwającego średnio 60 minut marnuje się na rozwiązywanie problemów technicznych. Rozwiązanie plug and play w zestawie głośnomówiącego Speak 750 umożliwia błyskawiczne nawiązanie połączenia z laptopem, smartfonem czy tabletem przy użyciu przewodu USB albo łączności Bluetooth. Speak 750 nie jest ograniczony tylko do jednego urządzenia — można go sparować z nawet ośmioma, a połączyć jednocześnie z dwoma, zachowując najwyższą jakość łączności. Na tym nie koniec wszechstronności tego zestawu głośnomówiącego. Wariant Speak 750 Microsoft Teams certyfikowany dla Microsoft Teams, ma dedykowany przycisk umożliwiający błyskawiczną łączność ze współpracownikami. Użytkownicy otrzymują przypomnienia, kiedy dołączyć do rozmowy lub gdy ktoś próbuje się z nimi skontaktować. Naciśnięcie przycisku powoduje przejście bezpośrednio do trwającej rozmowy w Microsoft Teams, dlatego od kontaktu ze współpracownikami dzieli nas zawsze tylko jedno kliknięcie. Wariant Speak 750 UC współdziała ze wszystkimi czołowymi platformami Unified Communications i jest wyposażony w przycisk Smart, który można zaprogramować dla Siri, Asystenta Google lub numeru szybkiego wybierania. Calum MacDougall, starszy wiceprezes Jabra, powiedział: „Środowisko pracy się zmienia, ale współpraca pozostaje priorytetem dla firm działających globalnie. Jabra Speak 750 sprawdza się w każdej możliwej sytuacji w sali konferencyjnej i umożliwia elastyczną pracę na nowym poziomie. Najwyższej klasy pełnodupleksowa komunikacja upraszcza rozmowy i współpracę zarówno w pomieszczeniu biurowym z zachowaniem dystansu społecznego, jak i w domowym salonie”. Najważniejsze funkcje i dane techniczne Łączność plug and play z telefonem programowym na komputerze i systemami UC za pośrednictwem kabla USB lub adaptera Bluetooth Dźwięk z pełnym dupleksem umożliwia naturalne prowadzenie rozmów z mniejszą liczbą zakłóceń i gwarantuje skuteczniejszą współpracę Łatwa łączność Bluetooth ze smartfonami i tabletami Zasięg łączności bezprzewodowej do 30 metrów między zestawem głośnomówiącym a adapterem Bluetooth i do 10 metrów między zestawem głośnomówiącym a smartfonem lub tabletem Wariant Microsoft Teams umożliwia sprawną współpracę dzięki specjalnemu przyciskowi Microsoft Teams Wariant UC umożliwia integrację z asystentem głośnomówiącym w smartfonie — Siri lub Asystentem Google — albo przypisanie numeru szybkiego wybierania przy użyciu oprogramowania Jabra Direct Ścisła integracja i efektywne sterowanie połączeniami przy użyciu czołowych platform UC i komputerowych telefonów programowych Głośnik klasy Hi-Fi odtwarzający głos, muzykę i multimedia z niezwykłą jakością Technologia przetwarzania sygnału cyfrowego zapewnia krystalicznie czysty dźwięk bez echa i zniekształceń Do 11 godzin działania na baterii Opcja łączności bezprzewodowej z dodatkowym urządzeniem Speak 750 umożliwiająca słuchanie w pełni stereofonicznego, realistycznego dźwięku rozmów i muzyki Mikrofon dookólny zbierający dźwięk w zakresie 360⁰ Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze