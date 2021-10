Hybrydy ludzi i zwierząt. Kontrowersyjne badania w słusznej sprawie

Kolejną problematyczną sprawą jest to, w jaki sposób należy traktować hybrydy ludzi i zwierząt. W przypadku, gdy mamy do czynienia ze słabo spokrewnionymi gatunkami, wielu uzna, że to zwierzę zawierające ludzki organ. Jeśli jednak przechodzimy do embrionów ssaków naczelnych, powoli zaciera się granica między ludźmi, a małpami.