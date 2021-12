Francuskie samoloty na Morzu Czarnym. Rosja poderwała myśliwce

Do zdarzenia doszło w środę 8 grudnia. Według rosyjskiego centrum radary obrony przeciwlotniczej zidentyfikowały nad neutralnymi wodami Morza Czarnego cele, które zbliżały się do granicy państwa. Okazało się, że są to należące do francuskich sił zbrojnych myśliwce Dassault Rafale i Dassault Mirage 2000 oraz latająca cysterna KC-135.