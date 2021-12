Finlandia wreszcie wybrała myśliwiec. Wygranym F-35A Lightning II

Plan pozyskania następców Hornetów w postaci programu HX uruchomionego w 2015 roku zakładał, że nowe maszyny trafią do służby w Fińskich Siłach Powietrznych w 2025. Wszystko będzie się działo zgodnie z planem, ponieważ od tego czasu najstarsze myśliwce F/A-18 Hornet będą wycofywane, a do służby będą trafiać pierwsze F-35. Ten proces będzie trwał do 2028-2030 roku kiedy to flota F-35 zastąpi Hornety.