Elon Musk o swoim współpracowniku – to "najgorsza osoba, z jaką kiedykolwiek pracowałem"

Elon Musk nazwał Martina Eberharda, czyli jednego ze współzałożycieli Tesli "najgorszą osobą, z jaką kiedykolwiek pracował". Kontrowersyjny biznesmen jak zwykle nie przebiera w słowach, kiedy chodzi o wyrażanie własnych opinii.

Elon Musk całą sprawę skomentował w podcaście "Third Row Tesla". Zdaniem samego Eberharda komentarze Muska mają źródło w braku porozumienia pomiędzy nimi. Panowie nie mogą dojść do zgody co do tego, czy Elon był jednym z założycieli Tesli.