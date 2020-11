Elon Musk ma koronawirusa? Szef Tesli i SpaceX z pozytywnym wynikiem testu

Elon Musk po raz kolejny poinformował o tym, co u niego za pośrednictwem konta na portalu Twitter. Tym razem jego post odnosił się do koronawirusa. Miliarder przekazał, że wykonał aż cztery testy na obecność SARS-CoV-2. Były to szybkie testy antygenowe od firmy BD. Dwa z nich dały wynik pozytywny, a dwa negatywny. Według niego może to kwestionować ich skuteczność.