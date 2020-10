WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Droga nawigacja czy tani smartfon. Rozwiązanie doskonałe do auta Wybierając się w daleką podróż, warto mieć przy sobie urządzenie, które bezbłędnie wskaże ci drogę do celu. Możesz wybrać między praktyczną i niezawodną nawigacją lub wielofunkcyjnym smartfonem czy tabletem. Każde rozwiązanie ma swoje zalety. Nawigacja GPS czy smartfon? Odpowiedź na to pytanie może być trudna (Adobe Stock) W przypadku zakupu klasycznej nawigacji warto przede wszystkim zwrócić uwagę na mapy – liczy się zwłaszcza to, czy sprzęt wyposażono w mapę Europy czy jedynie Polski – a także ich producenta oraz to, czy przewiduje on dożywotnią darmową aktualizację. Pamiętaj, że pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po zakupie, będzie właśnie zaktualizowanie map. Warto wybrać nawigację samochodową, która nie tylko wytyczy trasę zgodną z upodobaniami oraz gabarytami samochodu (dla ciężarówek będzie to na przykład trasa z pominięciem niskich wiaduktów), ale również zapewni inne interesujące udogodnienia, jak choćby moduł, który na bieżąco informuje nas o obowiązującym ograniczeniu prędkości. Równie interesującą opcją jest zakup nawigacji z wbudowanymi szczegółowymi mapami terenowymi w 3D. W ten sposób będziesz w stanie szybko znaleźć punkt odniesienia w obcej okolicy i łatwiej trafisz do celu. Smartfony, czyli więcej za mniej Wielu amatorskich kierowców, którzy ruszają poza stałe trasy zaledwie kilka razy w roku, zdecydowanie woli odpalić nawigację na ekranie smartfona. Takie rozwiązanie ma jednak pewne wady. Przede wszystkim ekran smartfona nie jest dostosowany do pracy w pełnym świetle i czasem trudno jest poprawnie odczytać informacje, gdy jest przymocowany do samochodowej szyby. Doprowadzi cię wszędzie tam, gdzie chcesz (Shutterstock) Z drugiej strony włączona funkcja lokalizacji może spowodować szybkie rozładowywanie się baterii, co wymaga stałego podłączenia do ładowarki. Jeżeli jednak chcesz korzystać ze smartfona, warto wzbogacić się w nowe urządzenie. Wbrew pozorom jego cena nie będzie zbyt wysoka, a umożliwi ci wygodne korzystanie z nawigacji. Warto również zaopatrzyć się w uniwersalny uchwyt na telefon oraz ładowarkę 12 V. Nie musisz martwić się dodatkowymi aktualizacjami ani tym, że mapa szybko stanie się bezużyteczna. Urządzenie na bieżąco będzie informować cię o utrudnieniach na drodze, korkach czy robotach drogowych, a także w razie potrzeby zaoferuje szybszą trasę. Dodatkowo dzięki informacjom od innych użytkowników ruchu drogowego dowiesz się, czy na trasie znajdziesz kontrolę prędkości lub fotoradar. A może tablet? Jeżeli zależy ci przede wszystkim na przejrzystym wyświetlaczu, możesz równie dobrze zainwestować w niedrogi tablet. Takie rozwiązanie podobnie jak używanie smartfona wymaga jednak stałego połączenia z siecią. Z drugiej strony urządzenie jest bardzo wszechstronne, co ma szczególne znaczenie, gdy podróżujesz z dziećmi. Aby umilić im podróż, możesz włączyć im na przykład odcinek ulubionej bajki. Tablety o dużej przekątnej ekranu kupisz za stosunkowo niewielkie pieniądze. W zamian otrzymujesz sprzęt, który z powodzeniem sprosta twoim wymaganiom. Przekątna ekranu 7, a nawet 8 cali to więcej, niż możesz liczyć w przypadku smartfona, a wydajny procesor i spora ilość pamięci RAM pozwoli na bezproblemowe uruchamianie mnóstwa aplikacji.