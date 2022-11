Dbaj o siebie i swoją pracę z LG

Jeśli chodzi o ergonomię stanowisk pracy w Polsce, sytuacja nie jest dobra. Można ją wręcz nazwać dramatyczną. Według badania przeprowadzonego przez Ergotest tylko 2 proc. stanowisk komputerowych spełniało wszystkie wymogi ergonomii. Gorsza wiadomość jest taka, że badanie wykazało również, że ponad połowa (51,6 proc.) stanowisk nie spełniała nawet podstawowych wymogów i nie była zgodna z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Wniosek, do jakiego prowadzą te fakty, jest prosty – w Polsce zwraca się bardzo małą uwagę na ergonomię miejsca pracy. I jest to olbrzymi błąd.

Czy musi być wygodnie?

Ergonomia to nauka zajmująca się przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska i warunków pracy do anatomicznych i psychofizycznych możliwości człowieka. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że głównym jej celem jest sprawienie, by praca była wygodna. Wygoda pracy zdaje się być o wiele niżej na liście priorytetów niż jej wydajność, jakość czy czynniki związane z kreatywnością i innowacyjnością. Niski status ergonomii jest jednak pozorny.

Badania Ergotest z 2016 r. wykazały, że prawie co trzecia osoba pracująca przy komputerze odczuwa jakieś dolegliwości i problemy wywołane przez niską ergonomię stanowiska pracy. Najczęściej są to bóle pleców (72 proc.), bóle karku (51 proc.), bóle głowy (47 proc.) czy napięcia mięśni w ramionach (37 proc.). Brak wygody ma swoje konsekwencje. Nie tylko bezpośrednio dla pracownika, który je odczuwa, ale również pracodawcy. Ból i wiążący się z nim stres wpływają na jakość i efektywność pracy. Firma cierpi również, gdy pracownik ląduje na zwolnieniu chorobowym. Pracodawcy, którzy dbają o ergonomię, wygodę i dobre samopoczucie pracowników, bardzo na tym korzystają. Według danych zebranych przez analityków WebFX w takich firmach rośnie nie tylko wydajność, ale też są one postrzegane lepiej od konkurencji zarówno przez potencjalnych pracowników, jak i klientów. Nawet o połowę mogą również zmniejszyć się koszty związane z częstą absencją pracowników. Wystarczy tylko zadbać o ich zdrowie.

Ergonomia w stylu LG Electronics

Monitor LG QHD Ergo Dual to najnowsza propozycja koreańskiego koncernu dla profesjonalistów wymagających więcej od swojego stanowiska pracy. Skierowana jest przede wszystkim do programistów, grafików, muzyków, specjalistów od obróbki wideo, a także wszystkich tych, którzy pracują (lub powinni pracować) na więcej niż jednym monitorze. LG QHD Ergo Dual nie jest bowiem tylko monitorem. To zaawansowany, innowacyjny system, który łączy wyświetlacze z wyjątkowo uniwersalnym mocowaniem.

Ramię Ergo, które stanowi podstawę zestawu monitorów Ergo Dual można zamontować w dziecinnie łatwy sposób na niemal każdym biurku. Oferuje ono niezrównane możliwości w dziedzinie dopasowania położenia ekranów do swoich potrzeb. Ekranów, bo ramię może obsługiwać dwa monitory jednocześnie. Niezależnie od siebie. Mogą być ustawione poziomo obok siebie lub jeden nad drugim. Jeden może być poziomo, a drugi obok niego w pionie. Oczywiście obydwa mogą być też w pionie. I nie ma różnicy, jaka jest ich konfiguracja, można je obracać o 335 stopni. Można je także niezależnie odchylać zarówno w dół, jak i w górę o 35 stopni, zbliżać lub oddalać od siebie na 21 cm oraz podnosić lub opuszczać na 15 cm. LG QHD Ergo Dual to system tak uniwersalny, że można go bez najmniejszego trudu dostosować ergonomicznie do każdej osoby lub osób, jeśli potrzebujemy w danym momencie zgromadzić ich przed monitorami kilka. Trudno jest znaleźć na rynku inne rozwiązanie, które oferowałoby taką swobodę operowania i zmiany położenia w przestrzeni dwóch monitorów jednocześnie. I to bardzo dobrych monitorów.

Parametry bez kompromisów

LG QHD Ergo Dual to propozycja dla profesjonalistów, więc możliwości dostosowania w dziedzinie ergonomii nie mogą być jedyną zaletą sprzętu. I nie są. Gwarantuje to najwyższej jakości 27-calowa matryca IPS o rozdzielczości QHD (2560x1440), charakteryzująca się krańcowo wysokim, 99-procentowym pokryciem realistycznej palety barw sRGB oraz zastosowaniem technologii HDR10. Do tego należy doliczyć kontrast 1000:1, jasność 350 cd/m2 i bardzo szerokie kąty widzenia – 178 stopni we wszystkich płaszczyznach. Świetnym rozwiązaniem jest również wyjątkowo wygodne łączenie szeregowe monitorów za pośrednictwem DisplayPort. A także opcja podłączenia laptopa przez USB-C, co nie tylko daje nam jeszcze jeden dodatkowy monitor jako przestrzeń do pracy, ale również pozwala ładować w jej trakcie baterię przenośnego komputera.

LG QHD Ergo Dual nie pozwala już na żadne wymówki w dziedzinie dbania o ergonomię. Producent zadbał o to, by każdy mógł ustawić wyświetlacz tak, jak powinno się to robić. Poniżej linii wzroku, w optymalnej odległości, lekko odchylony do tyłu. I żeby można było to ustawienie bez najmniejszego wysiłku i problemu dowolnie zmieniać oraz przywracać w zależności od potrzeb chwili. To rozwiązanie dla specjalistów ceniących sobie elastyczność, swobodę oraz przede wszystkim wygodę w pracy.