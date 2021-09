Czy to są przyczyny powodzi? Ekspert nie ma wątpliwości

Konieczne jest zwiększanie retencji, wszędzie gdzie to jest możliwe. Oznacza to utrzymywanie i tworzenie terenów zielonych, unikanie betonowania powierzchni, pozostawianie naturalnych zbiorników retencyjnych w postaci stawów i mokradeł. Kluczowym elementem powinno być też unikanie zagrożenia, to znaczy odsunięcie wszelkich budowli i infrastruktury od terenów, które mogą być zalewane.