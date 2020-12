WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Co podarować bliskim na święta? Takiego prezentu nikt nie zwróci! Zbliża się Boże Narodzenie, a to oznacza, że czas pomyśleć o prezentach dla rodziny. Wciąż przemierzasz sklepy w nadziei, że natrafisz na coś niesamowitego? My już mamy swego faworyta: sprzęt, który pracuje, kiedy my odpoczywamy. Obok takiej niespodzianki nie da się przejść obojętnie. Co roku myślimy o tym, by kupić bliskiej osobie coś innego, wyjątkowego. Rzecz praktyczną, która posłuży lata. Nowe technologie nieco nam ten wybór ułatwiają. Sporym zainteresowaniem, jeśli chodzi o prezenty gwiazdkowe cieszą się różnego rodzaju gadżety elektroniczne. Wśród tych bardziej kompaktowych prym wiodą oczywiście akcesoria do telefonów, np. słuchawki bezprzewodowe, lustrzane powerbanki czy długopisy z rysikiem i funkcją USB. Jeżeli chodzi o większe sprzęty, ciekawym rozwiązaniem są roboty wykonujące za nas różne czynności. Ten, kto znajdzie coś takiego pod choinką, nie będzie posiadał się z radości. Dla tych, którzy nie przepadają za sprzątaniem Telefony komórkowe i łączność wifi służą nie tylko do komunikacji, ale i kontroli domowych urządzeń. Dzięki nim bez trudu możemy uruchomić ekspres do kawy, przyciemnić światło w salonie czy podnieść automatyczną roletę. Ale to nie koniec możliwości. Za pomocą smarfona możemy sterować automatycznym odkurzaczem iRobot Roomba 694, który świetnie radzi sobie z utrzymaniem czystości w domu. Dzięki Dirt Detect sam znajduje kurz i brud, poruszając się wzdłuż krawędzi ścian, a wirująca szczotka pozwala dotrzeć do większości zakamarków. Technologia iAdapt umożliwia robotowi wjeżdżanie pod meble, a także sprzątanie pod firankami bez ich zaczepiania. Gdy robot wykryje miejsce szczególnie zabrudzone, sprząta je dokładniej. Do tego wyposażony jest w czujnik, który chroni robota przed spadkiem ze schodów. Co więcej, Roombę można zaprogramować tak, aby odkurzała w wyznaczone przez nas dni. Jeżeli chcemy podarować bliskim takiego robota, ale nie mamy dużego budżetu wybierzmy właśnie model 694 – możemy go kupić już za niecałe 1300 zł. Adobe Stock Jaki wybrać odkurzacz Źródło: Adobe Stock Szybko się uczy i jest coraz mądrzejszy Jeszcze kilka lat temu odkurzanie bez naszego udziału było niemożliwe. Teraz mamy iRobota, który wyręcza nas w domowych porządkach, kiedy my możemy odpocząć. To świetny prezent dla kogoś, kto nie ma czasu albo siły na ciągłe sprzątanie. A korzystając z takiego robota regularnie, możemy w zasadzie mieć czyste mieszkanie przez cały czas! Jeszcze nowsza wersja od poprzedniej, czyli Roomba serii 900 dostosowuje się do naszych codziennych nawyków i oferuje personalizowane propozycje. Dzięki innowacyjnemu systemowi nawigacji vSLAM robot tworzy mapy domu, które ułatwiają mu efektywne sprzątanie całej dostępnej powierzchni. Jeśli akumulator jest na wyczerpaniu, robot wraca do stacji dokującej, by się naładować, po czym wznawia sprzątanie w miejscu, w którym zostało przerwane. Urządzenie można podłączać zarówno ręcznie, jak i zdalnie za pomocą darmowej aplikacji iRobot HOME. Wystarczy ją pobrać na telefon i mieć dostęp do wifi. W menu utworzy się historia cykli sprzątania z konkretnych dni – będziemy mieć wszystko pod kontrolą. Wspiera nas, kiedy tego potrzebujemy W prowadzeniu domu niezwykle ważna jest systematyczność. I właśnie po to mamy takiego pomocnika, jak iRobot Roomba i7, który pozwala zapanować nad codziennym bałaganem. Sprzęt może odkurzać o konkretnej godzinie, a inteligentny system zapamiętywania pomieszczeń sprawia, że robot bez trudu omija przeszkody i dociera nawet do trudno dostępnych miejsc. Funkcja Imprint Smart Mapping pozwala na planowanie sprzątania nazwanych pomieszczeń, również za pomocą asystentów głosowych Google Assistant i Amazon Alexa, a jeśli robot rozładuje się w trakcie sprzątania, wraca do stacji dokującej, ładuje akumulator i kontynuuje sprzątanie. Korzystając z robota odkurzającego, nie tylko zyskujemy dodatkowy czas, ale i łatwiej panujemy nad przestrzenią. To ważne, a zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemicznej. Po pierwsze dlatego, że wielu z nas musi godzić pracę zawodową z domowymi obowiązkami. Po drugie, taki robot może okazać się wybawieniem dla osób chorujących, które nie mają siły na odkurzanie tradycyjną metodą. On odkurza, my mamy czas dla siebie Oferta iRobotów Roomba na rynku jest ogromna. Jak zatem wybrać najlepszy model? Wszystko zależy od tego, jak duże są nasze wymagania. Np. Robot Roomba s9+ ze stacją Clean Base nie tylko automatycznie usuwa brud, ale i sam opróżnia się do zamkniętego worka AllergenLock. Mieści on zawartość aż 30 pojemników, dzięki czemu nie trzeba myśleć o odkurzaniu przez kilka tygodni. Co ważne, tego rodzaju sprzęt to wspaniały podarunek dla osób cierpiących na alergie – system antyalergiczny wychwytuje 99 proc. pleśni, pyłków, kurzu, roztoczy i innych substancji mogących uczulać. Gdy Roomba s9+ wykryje dywan lub wykładzinę, uruchomi funkcję Power Boost, aby automatycznie zwiększyć siłę ssącą i wyciągnąć kurz i brud tkwiący głęboko w strukturach włókien. Do tego 3-stopniowy system sprzątania wykorzystuje nowe podwójne gumowe szczotki do wszystkich powierzchni i 40-krotnie większą siłę ssącą (w porównaniu z robotami Roomba serii 600). Od dziś żaden brud ani śmieć nie zdołają schować się przed tym sprytnym "detektywem". Tym razem świętowanie, a nie sprzątanie O ile po kolacji wigilijnej sprzątamy na bieżąco, to podczas kolejnych, wolnych dni nie mamy zbytnio chęci na robienie porządków. Na szczęście w te święta nie będziemy musieli się tym martwić, bo inteligentny iRobot poradzi sobie z każdym rodzajem brudu. Odkurzy psią sierść, sprzątnie okruszki po bożonarodzeniowych wypiekach, a nawet usunie pojedyncze igły z choinki, których zawsze pełno gdzieś w mieszkaniu. Jeżeli wciąż nie mamy pomysłu na prezent, nie zapomnijmy także i o swoich potrzebach. Gwiazdka jest tylko raz w roku, a to najlepsza okazja, by zainwestować w dobrej jakości sprzęt, który odciąży nas w wykonywaniu niezbyt lubianych czynności. iRobot Roomba zajmie się odkurzaniem, a my będziemy wtedy mogli pobawić się dzieckiem, znaleźć w sieci sylwestrową kreację lub odpocząć w towarzystwie książki i gorącej herbaty. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? 