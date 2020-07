Chiny testują samolot morski AG600. Udane lądowanie największej latającej łodzi na świecie

Chiny, podobnie jak Japonia, Kanada i Rosja prowadzą zaawansowane prace nad morskimi samolotami. To jednak kraj ze stolicą w Pekinie może pochwalić się obecnie zdecydowanie największą maszyną tego typu. Projekt budowy wielosilnikowej łodzi latającej AG600 rozpoczął się w 2009 roku, a pierwszy montaż jednostki miał miejsce pięć lat później.

W lipcu 2016 r. zakończono budowę pojazdu i pod koniec następnego roku odbył on swój dziewiczy lot, startując z miasta Zhuhai. Po około godzinie spędzonej w powietrzu, maszyna pomyślnie wylądowała na tamtejszym lotnisku. Teraz, po pełnych 11 latach od zapoczątkowania prac nad samolotem, AG600 zrobił milowy krok w kierunku rozwoju chińskiego przemysłu lotniczego.

Jak informują zagraniczne media, maszyna odbyła półgodzinny rejs, po którym wylądowała na Morzu Żółtym w pobliżu miejscowości Qingdao. Chińska korporacja lotnicza AVIC (Aviation Industry Corporation of China) ma nadzieję, że kolejny udany lot i pomyślne lądowanie na wodzie, przybliży ich do uzyskania odpowiednich certyfikatów i pierwsze dostawy latających łodzi AG600 rozpoczną się już w 2022 roku .

AG600 - największy morski samolot na świecie

Samolot prezentowany jest jako maszyna przeznaczona do wypełniania zadań poszukiwawczo-ratowniczych i gaśniczych. AVIC podaje, iż pojazd będzie zdolny do zrzutu 12 ton wody podczas podejścia nad obszar objęty ogniem. Chińczycy informują, że możliwość lądowania w wodzie z pewnością pomoże ratownikom w poszukiwaniu ocalałych, którzy zmuszeni byli do awaryjnych lądowań na morzu.