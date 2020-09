Bejrut: Pożar w porcie. Miesiące temu doszło tutaj do tragicznego w skutkach wybuchu

Na nagraniach opublikowanych w sieci widać płomienie i czarną smugę dymu, która unosi się nad stolicą Libanu. Słychać też krzyki spanikowanych osób, nawołujących do ucieczki. Jak podaje Reuters, powołując się na libańską armię, płonie magazyn ropy i opon. Lokalne media podają natomiast, że wojsko zaczęło ewakuację osób znajdujących się w pobliżu źródła ognia.

Bejrut: Pożar w porcie

Do akcji gaszenia pożaru zaangażowane zostały wszystkie służby, a nad miastem latają specjalne helikoptery, które zrzucają wodę na miejsce zdarzenia.

Michel el-Murr, szef zespołu poszukiwawczo-ratunkowego straży pożarnej w Bejrucie , w rozmowie z The Independent powiedział, że wezwał niezbędne wsparcie. Strażacy potrzebują specjalnej mieszanki wody oraz piany, aby ugasić ogień, który osiągnął ogromne rozmiary.

Ponad miesiące temu - 4 sierpnia w tym miejscu doszło do ogromnego wybuchu. Na jego skutek śmierć poniosło blisko 200 osób, a prawie 4000 zostało rannych. Do eksplozji doszło w magazynie, w którym przez co najmniej 6 lat składowane było 2750 ton niebezpiecznego azotanu amonu.