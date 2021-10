Astronomowie podejrzeli niemowlęcą planetę. Jeszcze ciepła

Do chwili obecnej naukowcy skatalogowali ponad 4,5 tysiąca globów krążących wokół innych gwiazd. Odkryty niedawno świat 2M0437b wyróżniają na ich tle głównie dwie cechy. Po pierwsze, jest to obiekt świeżo uformowany, liczący sobie najwyżej kilka milionów lat. Po drugie, udało się go zaobserwować optycznie, przy pomocy teleskopu, co nie stanowi normy. Zdecydowaną większość egzplanet odkrywamy i badamy pośrednio, np. metodą tranzytu lub mikrosoczewkowania.