Asteroida, która stanie się stacją kosmiczną. Naukowiec przedstawił ambitny plan

Serwis Universe Today zwrócił uwagę na artykuł "Autonomous Restructuring of Asteroids into Rotating Space Stations" opublikowany przez dra Davida W. Jensena. Praca ukazała się w serwisie arXiv, gdzie można znaleźć nierecenzowane artykuły naukowe m.in. z dziedziny fizyki, matematyki, informatyki, czy biologii. Jensen przedstawił w niej swoją wizję przekształcenia asteroid w obrotowe, wielopoziomowe stacje kosmiczne, które mogłyby pomieścić sporą liczbę osób.

Artykuł to 65-stronnicowy raport, ujawniający szczegółowy plan, w jaki sposób kosmiczne skały mogłyby stać się miejscem odpowiednim do zamieszkania przez ludzi. Universe Today przedstawił jego najważniejsze założenia. Jak donosi, dotyczą one trzech głównych kwestii - wyboru odpowiedniej asteroidy, wyboru rodzaju kosmicznego siedliska, a także strategii misji, która pozwoli na taką stację dotrzeć.

W przypadku wyboru asteroidy decydujące miałyby być jej skład, rozmiar, a także odległość od Ziemi. Zdaniem dra Davida W. Jensena w roli kosmicznej stacji sprawdziłaby się asteroida Atira, zaliczana do kategorii planetoida klasy S. Są to obiekty, w których składzie znajduje się m.in. krzem, żelazo, czy nikiel. Aitra ma średnicę 4,8 km i dodatkowo znajduje się w tzw. "strefie Złotowłosej", czyli strefie sprzyjającej powstawaniu życia.

Co ciekawe, Jensen szacuje, że na asteroidę można by było wysłać kapsułę, która zawierałaby zaledwie cztery roboty-pająki, stację bazową i zaawansowaną elektronikę. Taka "załoga" pozwoliłaby na stworzenie 3000 dodatkowych robotów-pająków. Naukowiec jest również zdania, że przedstawiony przez niego plan jest możliwy do realizacji w 12 lat, a jego koszt wyniesie ok. 4,1 miliarda dolarów. Jak zaznacza Universe Today, "to znacznie mniej niż 93 miliardy dolarów, które NASA planuje wydać na program Apollo". Na razie nie wiadomo, czy plan jest w ogóle wykonalny, ale przyznać trzeba, że jego założenia wyglądają naprawdę imponująco.