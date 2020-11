Amazon. Pracownicy wykorzystali szał zakupów, aby zawalczyć o swoje prawa

"Make Amazon Pay" - brzmi hasło, które wystosowali zatrudnieni w Amazonie . Akcja ruszyła w związku z Black Friday, kiedy to mnóstwo osób składa zamówienia przez internet. Pracownicy Amazona wykorzystali zakupowy szał, by zaprezentować swoje postulaty.

Autorzy postulatów przypominają, że Amazon może przyczynić się do naprawy środowiska. Liczą, że kierownictwo zgodzi się zobowiązać do zerowej emisji do 2030 roku, doprowadzi do zakończenia wszystkich niestandardowych kontraktów Amazon Web Services dla firm paliw kopalnych w celu przyspieszenia wydobycia ropy i gazu czy przejdzie na korzystanie z pojazdów elektrycznych.