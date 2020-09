A może gofry? Gofrownice, które wypieką je "na chrupiąco" w kilka chwil

Gofry – pyszny przysmak dla rodziny

Proste w obsłudze i w większości przypadków niedrogie gofrownice to gadżet dla wielbicieli chrupiących przekąsek. W stosunkowo krótkim czasie przyrządzimy w nich gofry dla całej rodziny. Różnią się mocą, która wpływa na czas wypiekania, pokryciem płytek grzewczych, które powinno zapobiegać przywieraniu oraz wielkością, czy wzornictwem, które jest ważne, jeśli sprzęt będzie stał w widocznym miejscu. Dla pary lub singla wystarczy gofrownica, która przygotowuje dwa niewielkie gofry naraz. Z kolei potrzeby kilkuosobowej rodziny zaspokoi większe urządzenie, które pomaga przygotować 4 do 6 gofrów w krótszym czasie.

Gofrownice dla rodziny

Różnica w cenie gofrownic jest duża, bo najtańszą kupimy za ok. 70-90 zł, a modele z wyższej półki nawet za 500 zł. Duży wybór mocnych, solidnych urządzeń znajdziemy w cenie ok. 200 zł. Jeśli gofry jecie często, rodzina jest liczna, a zapotrzebowanie rośnie, może inwestycja w lepszy sprzęt będzie się opłacać bardziej niż zakup co pewien czas kolejnego, tańszego modelu? Trwalszy model będzie też wygodniejszy, ze względu na zastosowanie w produkcji powłok zapobiegających przywieraniu ciasta. Nie ma chyba nic gorszego niż apetyt na gofry zepsuty przez gumowatą konsystencję, brak chrupkości czy wypiek surowy w środku…