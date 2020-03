29 lutego bardziej pechowy niż piątek 13-tego? Rok przestępny - sprawdź, co mówią przesądy

2020 to rok przestępny. W niektórych rejonach świata uważa się, że rok trwający 366 dni jest wyjątkowo niekorzystny jeżeli chodzi o podejmowanie życiowych decyzji. W dodatku pechowy ma być sam 29 lutego. Niektórzy twierdzą, że piątek 13-tego to przy nim szczęśliwa data.

Taki rok, jak ten, który trwa obecnie, zdarza się raz na cztery lata. 2020 jest rokiem przestępnym , co oznacza, że liczy nie 365, a 366 dni. Dodatkowy dzień dopisywany jest do lutego. Na temat tej niezwykłej kartki z kalendarza już od czasów starożytnych krąży niezliczona ilość legend i mitów - a więc, jeśli jesteście przesądni, w najbliższą sobotę nie powinniście wychodzić z domów.

W niektórych rejonach świata rok przestępny uważa się za niezwykle pechowy. Grecy do dziś uważają, że małżeństwa zawarte w okresie tych 366 dni zakończą się rozwodem. Z kolei Szkoci nie mają wątpliwości, że rok przestępny nie jest dobry dla rolnictwa. W tamtejszym kraju panuje powiedzenie: Leap year was never a good sheep year (Ten rok nigdy nie jest dobry dla owiec).