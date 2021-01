Zabezpiecz babcię i dziadka w internecie

Osoby starsze są bardzo podatne na oszustwa w internecie. Opisujemy najpopularniejsze metody i jak się przed nimi zabezpieczyć.

W dzień babci i dzień dziadka warto zadbać o ich bezpieczeństwo w sieci. Niestety przestępcy chętnie biorą ich na cel, bo nie poruszają się w sieci tak sprawnie jak młodsze pokolenia. Poniżej tłumaczymy, jak unikać najpopularniejszych ataków i oszustw.

"Na wnuczka"

Jeśli dziadkowie korzystają z komunikatorów lub skrzynki pocztowej należy ich uczulić, że oszust może do nich napisać, podszywając się pod kogoś innego, nawet pod kogoś bliskiego.

Pierwszym problemem są śmieszne dla większości oszustwa na "etiopskiego księcia", który chce przekazać znaczną sumę ze spadku. Wbrew pozorom są osoby, które dają się nabrać na ten typ oszustwa i są to osoby, które bardzo słabo orientują się w internecie. Dlatego uczul babcię i dziadka, że jeśli ktoś chce im coś dać za darmo w sieci, to prawdopodobnie jest to próba oszustwa.

Drugim popularnym sposobem oszustwa jest podszywanie się pod osoby znajome. To taka internetowa metoda "na wnuczka". Jest tym skuteczniejsza, jeśli oszustowi uda się przejąć prawdziwe konto kogoś spokrewnionego. Na ten sposób nabierają się często też osoby młodsze.

Powiedz babci i dziadkowi, że jeśli ktoś znajomy poprosi o szybką pożyczkę przez intenret, to mają zadzwonić do tej osoby i poprosić i potwierdzenie prośby przez telefon. A najlepiej niech ta osoba do nich zadzwoni, bo powinna mieć numer. Jeśli nie ma, to musi być oszustwo.

Groźne linki

Kolejnym zagrożeniem czyhającym w internecie są niebezpieczne linki przesyłane mailem, przez komunikatory od nieznanych osób, lub znanych, którym przestępca ukradł konto lub znalezione w internecie.

Linki mogą prowadzić do strony ze złośliwymi programami infekującymi komputer lub do stron, które wyłudzają dane logowania. Niestety trudno jest nie klikać w linki w internecie, trzeba jednak się upewnić, że pochodzą one z zaufanych źródeł.

Kontrola rodzicielska

Zarówno na smarfonach jak i na komputerach można ustawić kontrolę rodzicielską w internecie. Chociaż przeznaczona jest ona dla rodziców, którzy chcą kontrolować zachowanie dzieci w sieci, to jest to też skuteczna metoda, aby mieć pewność, że dziadkowie nie narobią sobie krzywdy. Jest to sposób warty rozważenia jeśli dziadek lub babcia mają zwyczaj klikania w niesprawdzone linki i wchodzenia na niebezpieczne strony.

Bezpieczeństwo haseł i weryfikacja dwuetapowa

Niezależnie od wieku w internecie należy dbać o hasła oraz ustawiać weryfikacje dwuetapowa wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. O tym, jak bezpiecznie obchodzić sie z hasłami możesz przeczytać w tym poradniku. Z kolei, co to jest weryfikacja dwuetapowa oraz jak ją ustawić możesz przeczytać tutaj.