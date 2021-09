Wysyp nowości od ZM Tarnów. Targi MSPO 2021

Mowa tutaj o wersjach z lufą 13, 16 i 20-calową, których masa w zależności długości lufy oraz skompletowania waha się od 4,4 kg do 5,65 kg (broń bez magazynka, celownika i dwójnogu). Karabiny te pozwalają na skuteczne eliminowanie przeciwnika na dystansach do 800 m lub więcej jeśli strzelec podoła wyzwaniu. Co ciekawe na targach została też zaprezentowana wersja samoczynna, a więc umożliwiająca prowadzenie ognia ciągłego.