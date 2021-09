Wyłowili go z wody. Rekin zaskakiwał swoim wyglądem

Oficerowie stacjonujący na włoskiej wyspie Elba na Morzu Śródziemnym niedaleko Toskanii, wyłowili z wody rekina, który miał płaską głowę, szeroko rozstawione oczy i pysk, przypominający pysk świni. Okazało się, że dziwnie wyglądające stworzenie to brązosz (Oxynotus centrina), rekin, który powszechnie jest nazywany rybą-świnią. Ma to związek z jego nietypowym wyglądem, ale też dźwiękami, które wydaje po wyciągnięciu z wody. Yuri Tiberto z akwarium Elba we Włoszech, cytowany przez Live Science, przyznał w rozmowie z Toscana Media News, że wspomniany dźwięk brzmi jak chrząkanie.