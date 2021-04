Współzałożyciel Neuralink chce stworzyć Jurassic Park. Twierdzi, że istnieje do tego technologia

Prawdziwy Park Jurajski

Zdaniem ekspertów gatunki, które wymarły, nie bez powodu funkcjonowały w innych ekosystemach niż te, z którymi mamy do czynienia obecnie. Dlatego ich wskrzeszenie można porównać do wprowadzenia nowego inwazyjnego gatunku do ekosystemu nieprzystosowanego do ich utrzymania. Dodatkowo wiele wątpliwości budzą perspektywy klonowania i wykorzystywania zachowanego materiału genetycznego.