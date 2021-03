"Wilcze stado" na Morzu Czarnym. To bezprecedensowy przypadek

Z informacji opublikowanych przez Defence24.com wynika, że działania Rosjan stanowią odpowiedź na manewry "Sea Shield 21". Potwierdza to komunikat rosyjskiej państwowej agencji informacyjnej RIA Novosti, w którym można przeczytać, że Rosja rozlokowała wszystkie sześć okrętów podwodnych Floty Czarnomorskiej , gdy w regionie rozpoczęły się ćwiczenia NATO.

"Wilcze stado" na Morzu Czarnym

Do rozmieszczenia okrętów podwodnych 636.6 typu „Warszawianka” doszło, gdy 18 okrętów wojennych NATO z 10 samolotami i 2400 żołnierzami z ośmiu państw rozpoczęło ćwiczenia "Sea Shield 21". Manewry potrwają od 19 do 29 marca. Są to największe i najbardziej złożone wielonarodowe ćwiczenia NATO, organizowane przez Rumunię na Morzu Czarny.