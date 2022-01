Użyj alkomatu, zanim sięgniesz po kluczyki. Wysokie kary czekają

W pierwszym przypadku po spotkaniu z policją domowy budżet uszczupli się o 2500 zł i jest to najniższy wymiar kary. Obecnie sąd może nakazać zapłatę kwoty nawet 30 tys. zł. Do tego dochodzi możliwość orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeżeli postanowicie wypić i wsiąść na rower, a alkomat wykaże wynik od 0,2 do 0,5 promila, to czeka was kara od 1000 zł.