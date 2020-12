Utrzymuj łączność z bliskimi. Postaw na dobrą kamerkę internetową

Niewielkie kamerki internetowe są już standardem jeśli chodzi o laptopy. Niestety trudno powiedzieć, by przekazywany obraz powalał jakością. Urządzenia, które pozwolą ci komfortowo prowadzić rozmowy przy komputerze stacjonarnym czy wspomagające podczas streamingu gier to dobra opcja dla osób, którym zależy na idealnej jakości obrazu.

Wiele dostępnych na rynku urządzeń nie wymaga od użytkownika instalowania dodatkowego oprogramowania. Wystarczy jedynie podłączyć sprzęt do komputera i gotowe – wszystkie programy, które będą z niej korzystać powinny odnaleźć urządzenie bez problemu.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie

Oprócz samej jakości obrazu ważna jest również odpowiednia płynność. W przypadku standardowych kamerek będzie to mniej więcej 30 kl/s, jak choćby w modelu eMeet C980 Pro, podczas gdy bardziej zaawansowane kamerki są w stanie zaoferować nawet dwa razy więcej, jak choćby świetny Razer Kamera Kiyo.

Wśród zalet nowych urządzeń nie brakuje innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają korzystanie z kamery. Warto zadbać na przykład o to, by kamera miała szeroki zakres widzenia, dzięki czemu łatwiej będzie prowadzić rozmowy z kilkoma odbiorcami. Modele z funkcją korekcji oświetlenia sprawią natomiast, że rozmowa w zacienionych pomieszczeniach będzie o wiele bardziej komfortowa. Jeśli wybierzesz model z ruchomym uchwytem, możesz ustawić go tak, jak będzie ci wygodnie w zależności od okoliczności rozmowy.