UFO na nagraniu pasażera samolotu? Materiał budzi wiele wątpliwości

W dalszej części nagrania narrator przekazuje, że jego zdaniem obiekt to "biologiczna istota lub forma życia oparta na plazmie, żyjąca w naszej górnej atmosferze" i unosząca się na wysokości od 3 do 9 tys. metrów. Trudno ostatecznie rozstrzygnąć co zaobserwował nagrywający, ale bezsprzecznie jest to coś, co można zaliczyć do grupy niezidentyfikowanych obiektów latających.