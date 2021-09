Tworzą własne "embriony". Posłużą do eksperymentów

Używane przez kalifornijski zespół pluripotencjalne komórki macierzyste posiadają zdolność do różnicowania się w wyspecjalizowane typy komórek. Oznacza to, że biolodzy mogą hodować je w ten sposób, aby formowały pożądane przez nich struktury. W tym przypadku struktury o morfologii zbliżonej do ludzkiego embrionu.