TEST Platinet PIN-Depo: Pendrive, który ochroni twoje tajemnice

Tym razem sprawdziłem, czy szyfrowany sprzętowo - a więc, bardzo odporny na próby nieautoryzowanego dostępu - pendrive to dobry pomysł na trzymanie i noszenie ze sobą plików, których ktoś inny nie powinien zobaczyć. Z jakichkolwiek względów. Takie urządzenie powinno być wygodne w użyciu (bo wszyscy mamy tendencję do tego, żeby stawiać wygodę ponad bezpieczeństwem) oraz noszeniu no i oczywiście skutecznie zabezpieczać nasze dane. Wychodzi na to, że w przypadku pendrive'a Platinetu wszystko gra. No, prawie wszystko - są pewne niedociągnięcia, które czasami mogą okazać się mieć poważne konsekwencje. Jakie? Zobaczcie w filmie.