Szóste masowe wymieranie to fakt, fikcja czy spekulacja? Uczeni rozwiewają wątpliwości

Zdaniem naukowców taka wybiórczość mocno zniekształca rzeczywistość, ponieważ to do grupy niepozornych bezkręgowców należy ponad 90% wszystkich zwierząt. "Jeśli weźmiemy pod uwagę faktyczną liczbę bezkręgowców i ich ubytek, okaże się, że istotnie jesteśmy właśnie świadkami początków szóstego masowego wymierania gatunków. Włączenie do analizy bezkręgowców stanowi klucz do potwierdzenia tej tezy".