Śródziemnomorski pluskwiak w Polsce. Roje owadów kłębią się na drzewach

Informacji o chmarach owadów docierają do strażników miejskich w wielu miastach w Polsce. Ustalono, że są to śródziemnomorskie pluskwiaki, które dotarły do nas z południa Europy. Roje liczące tysiące osobników wzbudzają niepokój mieszkańców.

Śródziemnomorski pluskwiak atakuje drzewa w Polsce (Youtube.com)

Śródziemnomorski pluskwiak (Oxycarenus lavaterae) pochodzi z krajów basenu Morza Śródziemnego, ale w przeciągu ostatnich 20 lat badacze zauważyli migracje owadów na północ. Pluskwiak pojawił się również w Polsce i nie są to pojedyncze przypadki. Roje owadów zdają się na dobre zadomawiać na terenie naszego kraju, o czym świadczą kolejne zgłoszenia pojawiające się m.in. w mediach społecznościowych.

Śródziemnomorski pluskwiak przybył do nas z południa Europy głównie z powodu ciepłej zimy, jaką obserwujemy w Polsce. Kilka dni temu po raz pierwszy zaobserwowano owada w Zielonej Górze, ale doniesienia o chmarach owadów docierają również z Poznania, Gliwic, Świdnicy, Kalisza i Wrocławia.

Śródziemnomorski pluskwiak w Polsce ma się coraz lepiej Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze poinformowało na Facebooku, że śródziemnomorski pluskwiak pojawił się w Polsce po raz pierwszy w 2016 roku, jednak dopiero od 2018 roku zaczął się tu na stałe osiedlać. Ocieplenie klimatu sprzyja coraz większej ekspansji pluskwiaków przez co teraz możemy obserwować całe drzewa "oblepione" rojem.