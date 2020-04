SkróTech. Najważniejsze informacje dnia 13.04.2020

Największy samolot świata leci do Polski, dane prokuratorów i sędziów wyciekły do internetu, a Bułgaria sprzedaje aplikację do śledzenia wirusa SARS-CoV-2 za 1 euro

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

An-225 przyleci do Warszawy we wtorek 14 kwietnia ok. 9.30 rano (flickr.com, Fot: Kārlis Dambrāns)