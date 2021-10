Rosyjski wojskowy o działaniach NATO. Ostrzega, "jak takie posunięcia w przeszłości zakończyły się dla Niemiec i Europy"

Rosja z uwagą patrzy na decyzje NATO

Kramp-Karrenbauer przyznała, że taka taktyka to "sposób odstraszania". Dodała też: "i to jest dostosowywane do obecnego zachowania Rosji – i obserwujemy naruszenia w szczególności przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi, ale także rosnące najazdy na Morze Czarne". Według niemieckiej minister obrony rosyjskie działania są coraz bardziej agresywne.